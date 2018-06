Villingen-Schwenningen Anne Bücheler war eine wichtige Vertrauensperson

Am 28. September 1928 in Freiburg geboren, wuchs sie dort in den Kriegsjahren auf. Nach dem Abitur am altsprachlichen Berthold-Gymnasium studierte sie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg die Fächer Latein, Griechisch und Französisch. Nach der Referendarzeit und einem einjährigen Einsatz als Deutschassistentin an einer französischen Schule unterrichtete sie zunächst am Gymnasium Furtwangen und kam danach 1957 an das Gymnasium Villingen. An dieser Schule und dem aus dem Gymnasium Villingen hervorgehenden Gymnasium am Romäusring war sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 1991 als von Schülern, Kollegen und Schülereltern gleichermaßen hochgeschätzte Lehrerin tätig.

Mit ihrem zurückhaltenden, stillen Auftreten hatte sie, sehr zum Wohl ihrer Schule, einen großen Einfluss bei den Schülern und im Kollegium. Sie war für die Schulleitung, die Lehrer und die Schüler eine wichtige Vertrauensperson in einer Zeit, als es dort noch lange keine Beratungslehrer und Schulsozialarbeiter gab.

Umso wertvoller war ihr Einsatz für ihre Schüler, die sich vertrauensvoll mit kleinen und großen Schwierigkeiten an sie wandten, für die sie auch im Ruhestand noch gerne da war. Vielen hat sie unentgeltlich Nachhilfe gegeben, vielen auch nach der Schulzeit zum Latinum und Graecum verholfen.