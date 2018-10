Villingen-Schwenningen Anmeldestart für die Villinger Adventsfenster

VS-Villingen. Gemeinsam in diese erwartungsvolle Zeit eintauchen und den Zauber der Adventszeit genießen, ist das Ziel der Villinger Adventsfenster. Die Aktion findet in diesem Jahr zum siebten Mal vom 1. bis 24. Dezember an jeweils wechselnden Orten in der historischen Villinger Innenstadt statt.