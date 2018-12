VS-Marbach/Rietheim. Noch bis zum 15. Dezember können bei der Vereinigung der Sportangler (VDSA) für Weihnachten Fischspezialitäten bestellt werden. Der Verkauf findet statt am Samstag, 22. Dezember, von 13 bis 16 Uhr, an der vereinseigenen Weiheranlage zwischen Marbach und Rietheim. Verkauft werden die Fische allerdings nur nach verbindlicher Vorbestellung. Forellen und Karpfen bestellt werden können bis einschließlich Samstag, 15. Dezember per E-Mail an Dieter.wacker@kabelbw.de oder unter 07723/2552 (Anrufbeantworter Getränke Dorer). Bei der Bestellung müssen Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse angegeben werden. Abholzeit ist am am 22. Dezember.