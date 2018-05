Villingen-Schwenningen Anlieger stellen sich quer

Behrens: "Leider konnten hier bislang keine Einigung mit allen Anliegern erzielt werden." Denn diese stellen für eine Einigung Bedingungen, die seitens der Stadt nicht umzusetzen sind. So wird von den Anwohnern die Realisierung von Wohnbebauung im Gewerbegebiet in der Mühlenstraße gefordert.

"Das ist bauplanungsrechtlich aber unzulässig", macht Behrens deutlich. Eine Einigung scheint also deshalb in weite Ferne gerückt, "nach derzeitigem Stand scheint die Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes auf der Brigachinsel nicht möglich zu sein."

So wie es aussieht, muss die jahrelange Suche nach einem geeigneten Standort also wieder von Null beginnen, "ich bin deshalb unmutig", verdeutlicht Behrens. Die Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH (WTVS) sucht nun nach Alternativstandorten in der Doppelstadt. Denn insgesamt würde der Wohnmobilmarkt stetig wachsen, "bislang gibt es in VS aber keinen adäquaten Stellplatz, der den Ansprüchen der Zielgruppe genügt." Der war mit der Brigachinsel in Villingen eigentlich gefunden worden.