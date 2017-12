Villingen-Schwenningen Anlage Bad Dürrheim soll verkauft werden

Der Verkauf soll nun in einem so genannten Asset Deal erfolgen. Das heißt, das Eigentum des Fonds würde verkauft, die Firma als solches bliebe bestehen. In der Variante eins würden auf alle Anleger 213 875 Euro verteilt, in der Variante zwei 256 650 Euro. Sarbery sagt zu, dass das Geld über eine externe Treuhandstruktur ausgezahlt würde.

Es gibt bei den Abstimmbögen noch die Anmerkung der aktuellen Situation. Darin heißt es unter anderem: "Weiter Auszahlungen an die Kommanditisten sind gemäß Liquiditätsplanung nicht zu erwarten. Die Gesamtquote zum eingezahlten Kapital beträgt damit 13,0 Prozent in der aktuellen Situation." Nach Angaben von Sarbery habe man einen "spezialisierten Partner" aus dem Privatbereich gefunden, der die Anlage übernehmen würde.

Tröster für Stellungnahme nicht zu erreichen

Sarbery Capital drängt die Anleger zur Eile. In Aussicht wird gestellt, dass je nach dem Verhandlungsverlauf eventuell sogar 342 000 Euro an die Kommanditisten ausbezahlt werden könnten. "Die Auszahlung an die Kommanditisten erfolgt bereits mit der Umsetzung der Transaktion in den nächsten Monaten (Planung Anfang 2018)."

Fond-Geschäftsführer Tröster war am Mittwoch für eine Stellungnahme weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen.