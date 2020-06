Villingen-Schwenningen Anklage nach Übergriff auf Achtjährige am "Schmotzigen"

Der Schock saß tief am 28. Februar 2019: Mitten im Narrentreiben des Schmotzigen hatte der Blauhemdträger das junge Mädchen zunächst in der Oberen Straße mit dem typischen Staubwedel "geputzt". Was zunächst als Spiel begann, endete dramatisch. Der Stachi hielt das Mädchen anschließend an der Schulter fest und schob beziehungsweise zog es mit sich über die Josefsgasse, die Kronengasse und den Münsterplatz bis zur öffentlichen Toilette in der Kaufhausgasse.

In einer von ihm abgeschlossenen Toiletten-Kabine fasste der Täter dem Mädchen über dessen Kleidung an den Bauch. Glücklicherweise genau in diesem Moment betrat die von den anderen Kindern hinzugerufene Mutter der Achtjährigen die öffentliche Toilette und unterband so die weiteren - möglicherweise sexuellen - Handlungen des Täters. Dieser konnte im Anschluss­, zunächst unerkannt, flüchten. Unter den Narren sorgte die Tat für Bestürzen - da der Mann eine Scheme trug, hielt man ein Ergreifen zunächst für unwahrscheinlich.