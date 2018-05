Villingen-Schwenningen Anita und Alexandra Hofmann heizen den Besuchern ein

Mit ihrem Hit "100.000 Volt" eröffnete das Schlager-Duo die Show, und das Publikum klatschte zum Takt. Wer denn zum ersten Mal einen Auftritt von ihnen sehen würde, fragte Alexandra. Daraufhin hoben in dem prall gefüllten Festzelt nur ganz vereinzelt ein paar Besucher die Arme. Nach den ersten Liedern, die lautstark mitgesungen wurden, mischten sich die Hofmanns unter die Gäste. Die Künstlerinnen tanzten zwischen den Bänken mit dem Publikum und holten sich anschließend für einen weiteren Programmpunkt zwei Helfer mit auf die Bühne. Diese mussten die Mikrofone der Sängerinnen halten, während sie mit Bechern die Melodie für den nächsten Song auf einem Tisch performten.

Dass Anita und Alexandra nicht nur Schlager singen können, bewiesen die Frauen bei einer Solonummer. Anita gab ein Lied des Musicals "Phantom der Oper" zum Besten, und Alexandra sang eine Rock-Nummer, aber auch das gefiel dem Publikum.

Wie das manchmal bei Geschwistern so sei, würden auch sie sich ab und zu zanken, gab Alexandra zu. Bis auf ihre Liebe zur Musik, wären die beiden auch völlig unterschiedlich. "Gegensätze ziehen sich bekanntlich an", entgegnete Anita ihrer Schwester lachend. Um zu testen, wer das Publikum besser zum Mitsingen animieren könne, teilten sie die Gäste im Zelt in der Mitte. "Oh la la la" sang das Publikum abwechselnd. Am Ende stand es Unentschieden.