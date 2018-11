VS-Villingen. Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr hat sich auf einem Parkplatz im Frieden­grund ein Anhänger von der Fahrzeugkupplung eines Transporters gelöst und ist gegen einen geparkten Skoda gekracht. An dem Auto entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Anhänger wurde leicht beschädigt.