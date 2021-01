Villingen-Schwenningen Angler arbeiten am Wiederaufbau der Brigach

Für die fast 100 Mitglieder des Vereins bedeutet der Wiederaufbau des Fischbestandes nach den Vergiftungen in der Brigach 2013 und 2016 viele zusätzliche Arbeitsstunden. Zum Glück könne der Verein auf eine langjährige intakte Mitgliederstruktur bauen. Ohne das Engagement und die Mitarbeit der Vereinsmitglieder wäre das Aufzuchtprojekt nicht zu stemmen", zeigt die Anglergesellschaft auf.

Leider hätten die Hitzesommer der vergangenen Jahre zusätzlich zu Schwierigkeiten in den Gewässern geführt. In den Sommermonaten der vergangenen Jahre kam es zu extremen Niedrigwasserstände und sehr hohen Wassertemperaturen in der Brigach. Manche Brigachzulaufbäche waren gänzlich ausgetrocknet. Aufgrund der Klimawandelprognosen sei hier in Zukunft leider keine Besserung in Sicht.

Schon im Frühjahr 2018 waren Vorstandsmitglieder der Anglergesellschaft Villingen auf einem internationalen Symposium des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg in Friedrichshafen zum Thema "Gewässer und Fischerei in Zeiten des Klimawandels". Die einzige Chance, den verheerenden Auswirkungen von Trockenheit und Hitze im Sommer in Gewässern entgegenzuwirken, sehen Experten in verbesserten Gewässerstrukturen.

Viele Gewässer sind begradigt und wie in ein Korsett gezwängt. Die Brigach im Stadtgebiet Villingen wurde zum Beispiel schon beim Eisenbahnbau vor etwa 150 Jahren in das noch heutige Flussbett mit terassenähnlichen Querverbauungen verlegt, erklärt die Anglergesellschaft. Ziel war es damals, die Brigach in ihrem Lauf zu bändigen und die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu reduzieren.

"Für die Natur hatte dies erhebliche negative Auswirkungen. Fische konnten für ihr Laichgeschäft nicht mehr wandern und das Wasser hat sich bei Sonnenschein in den Staubereichen stark erwärmt. Ein Anfang zur Verbesserung der Gewässerstruktur wurde hier bereits vor zehn Jahren mit den ersten Umbauarbeiten zur EU-Wasserrahmenrichtline gemacht."

Gerade aber mit Blick auf den Klimawandel gäbe es hier aus Sicht der Angler noch einigen Verbesserungsbedarf und man will sich zeitnah mit den zuständigen Behörden über geeignete Maßnahmen unterhalten.