Villingen-Schwenningen Angie, Calmund und Lafer in einer Person

Ob Bundeskanzlerin Angie, Modepapst Glööckler, Food- Experte Rainer Calmund oder Superkoch Johann Lafer – Müller bringt sie alle an einem Abend auf eine Bühne. Musikparodien, Polit-Kabarett, Dialoge, Parodien, Klamauk, Persönlichkeitsspaltung in Perfektion, multimedial und interaktiv – im Radio und auf der Bühne.

Am Freitag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, gastiert "der Mann der 100 Stimmen" in der Neuen Tonhalle in Villingen.

Eintrittskarten für die beiden Veranstaltungen gibt es unter anderem im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.