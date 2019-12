Villingen-Schwenningen Angekokelte Deko sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Angekokelte Weihnachtsdekoration auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wöschhalde hat am Montagabend für einen größeren Einsatz gesorgt. Gegen 18.45 Uhr wurde der Leitstelle gemeldet, dass ein Balkon in Vollbrand stehen würde. Aufgrund der drohenden Gefahr einer Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude, wurde eine Vielzahl an Kräfte an die Einsatzstelle geschickt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der gemeldete Brand bereits gelöscht werden konnte.