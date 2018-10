Villingen-Schwenningen Angehende Klempnermeister im Hilfseinsatz

Das Internat in Alesd wird geleitet von Pfarrer Peter Kubalak, der auch das Amt des Dekans in Kreis Bihor innehat. Mehrere Jahre lang hat er die Ferienvertretung im Kloster St. Ursula in Villingen übernommen und arbeitet in seiner Freizeit stets für den Freundeskreis Oradea mit. Organisator der Aktion war Hans-Peter Rösch aus Villingen, dessen Mutter, Irmgard Rösch, bereits beim Osterhilfstransport alte Baupläne und Fotos von dem Hilfsprojekt mitgebracht hatte.

Logistisch war die Aktion eine Herausforderung für die jungen Handwerker. Das gesamte – von Firmen gespendete – Baumaterial, Maschinen und Werkzeuge mussten zusammen mit den Schülern in zwei Kleintransportern mit Anhängern rund 1500 Kilometer weit nach Rumänien transportiert werden. Unterkunft und Verpflegung fanden sie mitten unter den Schülern im Internat, ein Unterrichtsraum wurde kurzerhand zur Werkstatt umfunktioniert.

Die Schüler, meist Sozialwaisen, deren Eltern im Ausland arbeiten, kamen aus dem Staunen nicht heraus über das, was die Handwerker alles bewegten. Den ganzen Tag lang wurde hart gearbeitet, zumal sich Pfarrer Kubalak auch noch ein weithin sichtbares Kreuz auf der Einrichtung gewünscht hatte. Für die Meisterschüler war dies nicht der erste Schwierigkeitsgrad, und so ging die Arbeit unvermutet schnell voran. Jeder Handgriff saß und wurde in Handwerks-Präzision "Made in Germany" ausgeführt.