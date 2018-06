Villingen-Schwenningen Angebranntes Essen sorgt für größeren Rettungseinsatz

Kleine Ursache, große Wirkung: So lässt sich der Einsatz zusammenfassen, der am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr ausgelöst wurde. Anwohner am Kopsbühl hatten eine Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung im so genannten Rundling wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. In der betroffenen Wohnung, so wurde vor Ort berichtet, hatte angebranntes Essen und dort ebenfalls befindliche Alufolie dafür gesorgt, dass die Räume komplett verraucht waren.

Eine Person, die sich in der Wohnung befunden hatte, konnte zugleich vom Rettungsdienst versorgt werden – eine andere verweigerte zunächst die Behandlung. Sie wurde dann jedoch, nach kurzem Zureden, mithilfe eines Trupps unter Atemschutz aus der Wohnung gebracht und ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben.

Gleichzeitig nahmen die Feuerwehrkräfte das angebranntes Essen vom Herd, gelöscht werden musste nichts. Um zu verhindern, dass noch mehr Rauch in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses dringt, wurde an der Wohnungstüre zudem eine Rauchsperre montiert. Die Feuerwehr belüftete anschließend die Wohnung sowie Treppenhaus.