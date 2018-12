Villingen-Schwenningen Angebranntes Essen: Feuerwehr in Rietheim

VS-Rietheim (mae). Ein völlig verrauchtes Anwesen fand die Feuerwehr vor, als sie sich gegen 18 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Höchtenstraße verschafft hatte. Nachbarn hatten zuvor den Notruf gewählt, weil der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Mit zwei Trupps unter Atemschutz durchsuchten die Kräfte der Feuerwehr das Haus und fanden die Ursache für die enorme Rauchentwicklung in der Küche: Dort nahmen sie das bereits verkohltes Essen vom Herd. Von den Bewohnern war jedoch nichts zu sehen. Um sicher zu gehen, dass sich niemand in einer Notlage befand, wurden auch die restlichen Räume durchsucht – jedoch ohne jemanden vorzufinden. Nachdem das Haus belüftet wurde, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Neben den rund 30 Kräften der Feuerwehr waren darüber hinaus der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.