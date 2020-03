Villingen-Schwenningen Angebot aus VS animiert hunderte Kinder zum Tanzen

Die 37-jährige Kristina Ziegler ist nicht nur ausgebildete Zumba-Trainerin mit Zusatzausbildung für Zumba Kids, sondern auch "Mama". Als Mutter von zwei Kindern, elf und 14 Jahre alt, kann sie nachvollziehen, was der Schulausfall und die Kontaktsperre für Familien mit Kindern bedeuten. Da ihre Präsenzkurse aktuell der Krise zum Opfer fallen, begab sich die tanzaffine Trainerin kurzerhand in digitale Welten. Über ihre Facebook-Seite bot sie kurzerhand einen kostenlosen Online-Tanzkurs für Kinder an und war ob der Reaktion überwältigt: "Es war völlig verrückt", freut sie sich. 500 Kinder, beziehungsweise deren Eltern, signalisierten für die Premiere am vergangenen Freitag ihr Interesse, 200 machten letztlich mit. Für die zweite Tanzstunde am Montag klickten sogar rund 3500 Personen aus ganz Deutschland auf "interessiert", dieses mal schwangen Kinder vor rund 2000 Bildschirmen teilweise mehrere Kinder mit Kristina Ziegler das Tanzbein. Und ganz wie bei einer richtigen Tanzstunde, so stand auch hier das Aufwärmprogramm an erster Stelle – inklusive Kindermusik und lustiger Bewegungen, die verschiedene Muskelgruppen ansprechen. Und dann ging es auch schon los mit den ersten und schließlich auch zweiten Lektionen in Sachen Anna und Elsa.