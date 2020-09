Villingen-Schwenningen Angebot an Ausbildungsplätzen nimmt ab

Die Einflüsse durch die Corona-Krise seien spürbar, erklärt Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen. "Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen haben sowohl Orientierungs- und Bewerbungsprozesse bei den Jugendlichen als auch Auswahlverfahren seitens der Unternehmen um sechs bis acht Wochen verzögert", heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur. Darüber hinaus hätten auch keine Praktika stattfinden können.

Anfängliche Unsicherheit

"Die Ausbildungsbereitschaft im Handwerk der Region ist nach wie vor hoch", teilt hingegen Fabienne Gehrig, Leiterin des Teams Ausbildung und Personal der Handwerkskammer Konstanz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Schwarzwald-Baar-Kreis seien zwar bisher weniger Lehrverträge als im überdurchschnittlich erfolgreichen Vorjahr abgeschlossen worden, dennoch würden noch zahlreiche Betriebe nach Azubis suchen. In der Online-Lehrstellenbörse seien kammerweit noch 270 offene Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2020 vermerkt.

Die Handwerkskammer gehe deshalb davon aus, dass die anfängliche Verunsicherung bei Betrieben und Bewerbern sowie die durch den Wegfall von Schulpraktika und Berufsmessen erschwerte Kontaktaufnahme den Abschluss von Lehrverträgen nur verzögert habe. Das könne allerdings in den kommenden Wochen aufgeholt werden. Als Anreiz dabei könne auch die Ausbildungsprämie wirken, die gerade die wirtschaftlich stark betroffenen Betriebe in ihrem Ausbildungssegment unterstützt und seit Anfang des Monats beantragt werden kann.

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sei der Kammer zufolge nicht gestiegen. Nach wie vor würden viele Gewerke über einen Mangel an guten und motivierten Bewerbern klagen und auch der Trend zum Studium halte laut Gehrig weiter an.

Ähnlich gestimmt ist auch die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Für unsere Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen trotz der Corona-Krise gleichbleibend hoch", erklärt Wolf-Dieter Bauer, Geschäftsbereichsleiter für Berufliche Ausbildung. Unterschiede gebe es allerdings zwischen den verschiedenen Branchen und Betriebsgrößen. Während größere Industrieunternehmen ihr Engagement fortsetzen, verhalten sich kleinere Betriebe, die stark von der Krise betroffen sind, eher abwartend.

Start jederzeit möglich

"Der Ausbildungsstart ist grundsätzlich jederzeit möglich. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Vertragsabschlüsse im Laufe des Herbstes noch ansteigen wird", fährt Bauer fort. Auch er betont den Anreiz, den die ­Ausbildungsprämie für Unternehmen biete. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sei ebenfalls stabil geblieben und in etwa auf Vorjahresniveau.

Sabrina Schumacher, Ausbildungsleitern bei Kendrion in Villingen, teilt unserer Zeitung mit, dass im kommenden Jahr weniger Ausbildungsplätze angeboten werden. Das sei allerdings schon im vergangen Jahr zu Bewerbungsbeginn – und damit vor der Pandemie – festgestanden. Grund sei die schwache Wirtschaft gewesen. Ob die Nachfrage für das nächste Jahr zu- oder abnehme, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Für das nächste Jahr wird Kendrion allerdings wieder mehr Ausbildungsstellen anbieten. "Wir sind uns alle einig, dass das eine langfristige Sache ist", betont Schumacher.

Anderes berichtet ein Unternehmenssprecher des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen am Standort in Villingen-Schwenningen sei in diesem Jahr in etwa gleich groß, das liege aber daran, dass viele klassische Ausbildungsberufe wie Industriekaufleute oder Mechatroniker bereits im Sommer 2019 für das darauffolgende Jahr besetzt wurden. "Entgegen dem Trend in allen Branchen, starten an unserem Standort in Villingen-Schwenningen dieses Jahr (26) deutlich mehr Auszubildende und Duale Stundenten als die Jahre zuvor (20 pro Jahr)", teilt der Sprecher weiter mit.

Mehr Arbeitslose

Beunruhigend ist hingegen die Arbeitslosenquote. Der Geschäftsstellenbezirk Villingen-Schwenningen der Agentur für Arbeit verzeichnete im Juli eine Arbeitslosigkeit von 4909 Personen. Im Vergleich zum Juni ist diese um 184 Personen und im Vergleich zum Vorjahr um 2061 Personen gestiegen. Bei den 15- bis unter 25-Jährigen verzeichnete die Geschäftsstelle 640 Arbeitslose. Das sind 74,4 Prozent mehr als im selben M onat ein Jahr zuvor.

Doch was ist für die steigende Arbeitslosenquote, insbesondere bei den jungen Erwachsenen, ausschlaggebend? "Ein Grund für den Anstieg ist die Beendigung von Ausbildungsverhältnissen und fehlende Übernahmemöglichkeiten", wird Scholz in einer Pressemitteilung zitiert. "Personen mit Berufsabschluss haben jedoch gegenüber geringqualifizierten Arbeitslosen den Vorteil, schneller wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und die Dauer der Arbeitslosigkeit bis zur Aufnahme einer neuen Tätigkeit kurz zu halten."

Laut der Handwerkskammer, der zwar keine Daten zur Übernahme von Auszubildenden vorliege, investieren Betriebe erfahrungsgemäß nicht gerne umsonst in eine Ausbildung und sehen diese als zentralen Bestandteil der Fachkräftesicherung. Demnach "dürften die Chancen auf eine Übernahme also nach wie vor sehr gut sein", vermutet Gehrig.

Dem schließt sich ebenso die IHK an. "Erfreulich ist, dass auch die Übernahmequote in unserer Region sehr gut ist", erklärt Bauer. Eine aktuelle Umfrage habe ergeben, dass 72 Prozent aller befragten Betriebe der Region ihre Azubis übernehmen wollen. "Damit bewegt sich Schwarzwald-Baar-Heuberg, die schon immer eine traditionelle Ausbildungsregion war, zehn Prozent über dem ­bundesweiten Niveau", so Bauer.

Schumacher erklärt, dass Kendrion als tarifgebundenes Unternehmen die Auszubildenden in der Regel übernimmt. Die wirtschaftlich schlechte Lage führe nun zum ersten Mal dazu, dass die Übernahme der Azubis schwieriger sei, als in den Jahren zuvor. Normalerweise erhalten die Azubis, die im Februar ihre Ausbildung beenden bereits im September und Oktober ihre Zusagen, nun müsse aber vorerst abgewartet werden.

Bei Continental können auch 2020 alle Azubis am Standort in Villingen-Schwenningen nach der Ausbildung übernommen werden, gibt der Unternehmenssprecher bekannt.

Nach wie vor gute Chancen

Auch wenn das Angebot an Ausbildungsplätzen abgenommen hat, macht allerdings die Agentur für Arbeit klar, dass sich auch zwei Monate vor Ende des Beratungsjahres auf dem Ausbildungsmarkt in der Region noch gute Chancen für Schulabgänger bieten würden. "Wer jetzt noch nichts Passendes gefunden hat, sollte sich dringend Unterstützung bei der Berufsberatung holen", legt Scholz den Betroffenen ans Herz.