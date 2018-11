Villingen-Schwenningen Andy Borg lädt in die Weinstube

VS-Schwenningen. Schauplatz der neuen Show ist eine gemütliche Weinstube, in der Stars der Schlagerszene und der Volksmusik ebenso auftreten wie Musiker aus dem Südwesten, die in der Sendung ihre Heimatregion vorstellen. Die erste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird am 22. Dezember im Fernsehen ausgestrahlt.

Zahlreiche Künstler haben bereits ihren Besuch zugesagt. Freuen darf man sich auf Stars wie die Amigos, Christian Lais, Olaf der Flipper, Nockis, Anita und Alexandra Hofmann, Bata Illic, Sigrid & Marina, Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Fantasy, Die Calimeros, Die Jungen Zillertaler, Johannes Kalpers, André Stade, Peter Kraus, Patrick Lindner, Kastelruther Spatzen, Lena Valaitis, Jauchzaa, Gaby Albrecht, Judith und Mel, Saso Avensenik, Alpin KG, Bernhard Brink, Michael Holm sowie Alex Reichinger.

Die Aufzeichnungen der ersten vier Folgen finden am 13. und 14. November sowie am 17. und 18. November in der Halle C der Südwest Messe in Schwenningen statt. Einlass ist jeweils ab 18.45 Uhr, Showbeginn um 19.30 Uhr.