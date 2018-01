Villingen-Schwenningen. Die Show "Andy Borg sagt Dankeschön" gastiert am Sonntag, 23. September, 16 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Der Schlagersänger und Fernsehmoderator hat zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum Patricia Larraß und das Älbler-Duo SaWa eingeladen. Der Vorverkauf von Tickets hat begonnen. Der Kartenverkauf läuft unter anderem über Touristinfo & Ticket-Service, Rietgasse 2, Villingen und den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, Villingen.