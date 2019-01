Villingen-Schwenningen Andrea Ettwein folgt auf Ruth Heini

Im Pfarrhaus in Weilersbach wurde die Mitgliederversammlung von der stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Ettwein eröffnet. Schriftführerin Susanne Schleicher erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Darunter waren zwei Warentauschbörsen. In den Oster-, Pfingst- und Sommerferien wurden jeweils zwei Wochen Ferienbetreuung für die Grundschüler angeboten, die auch zahlreich angenommen wurde. Höhepunkt im Sommer war der Tagesausflug in die Kletterhalle nach Radolfzell. Ein großer Erfolg war auch die Film-AG für die Viertklässler, bei der die Schüler einen eigenen Kurzfilm drehten.

Einen unerwarteten Geldsegen brachte die Teilnahme am Sparkassen-Wettbewerb, bei dem der Förderverein mit seinem Projekt Picknick Challenge den dritten Platz eroberte und ein Preisgeld von 2500 Euro bekam. In ihrem Kassenbericht musste Kassiererin Stefanie Krotzki trotzdem einen Verlust von 1400 Euro ausweisen, da doch einige größere Anschaffungen und Ausgaben getätigt wurden, unter anderem auch für die Ferienbetreuung. Da in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet wurde, kann dieser Verlust aufgefangen werden.

Andrea Ettwein ging vor allem auf die Kernzeitbetreuung ein, die zu 100 Prozent vom Förderverein organisiert wird. Die Kinder werden vor und nach der Schule in einem gewissen Zeitraum betreut. Etwa die Hälfte der Kinder nimmt dieses Angebot an.