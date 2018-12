Villingen-Schwenningen An Zukunft denken

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Verschuldung konnte deutlich reduziert werden, obwohl gleichzeitig investiert wurde, beispielsweise in die Breitband-Infrastruktur des Kreises. Lag der Schuldenstand Anfang 2014 noch bei 33 Millionen Euro, Ende nächsten Jahres soll er bei 19,5 Millionen Euro liegen.

Hinterseh stellte anlässlich einer Pressekonferenz die Leitungsbilanz des Kreises in Form einer handlichen Broschüre vor. Diese ist beim Landratsamt erhältlich. Als ein Zukunftsthema sieht er die Elektrifizierung, nach der Höllentalbahn die der Bahnstrecke Villingen-Rottweil, um langfristig einen "Metropolexpress Villingen-Stuttgart" zu erhalten. Freilich kostet das Geld. Die Elektrifizierung der Höllentalbahn zum Beispiel 15 Millionen Euro "für eine Aufgabe, für die wir nicht zuständig sind". Zehn Prozent der Investition und zusätzlich Planungskosten, also insgesamt 40 Prozent muss der Kreis tragen. "Wenn es nicht komplementär finanziert wird, wird es gar nicht gemacht", erklärte Hinterseh, der überzeugt ist, "dass es eine gute und sinnvolle Investition ist." Bei großen Infrastrukturprojekten müsse man manchmal auch die Kraft aufbringen, an die Zukunft der Region statt an die Kosten zu denken, sagte Hinterseh und erinnerte an die Schwarzwaldbahn, die seinerzeit eine "abenteuerliche Summe" gekostet habe, aber heute noch fahre. Teuer wird es auf jeden Fall. Zwischen Rottweil und Villingen müssten 27 Zugkilometer elektrifiziert werden, momentan wird ein Kilometer auf eine Million Euro Kosten geschätzt. In den Tiefbahnhof S 21 können in Zukunft nur noch elektrifizierte Züge fahren. In diesem Zusammenhang erwähnte Hinterseh auch die Gäubahn, wobei der Bund die Neigetechnik noch nicht genehmigt habe. "Wir wären sehr gut an Stuttgart und Freiburg angeschlossen, so dass wir wie die Spinne im Netz sitzen", sagte der Landrat. Schon ab Dezember 2019 soll es eine umsteigefreie Verbindung von Villingen nach Freiburg geben, die stündlich von den frühen Morgenstunden bis zirka 23 Uhr fährt. "Wir hoffen, dass die Breisgau.S-Bahn sehr gut angenommen wird". Hintserseh machte aber auch deutlich, dass man nicht schneller, sondern komfortabler reisen werde.

Den Nahverkehrsplan nannte er seinen "Arbeitsschwerpunkt" für die kommende Legislaturperiode. "Das wird sehr viel Geld kosten".