Villingen-Schwenningen An Weihnachten geht’s nach Prag

Wo und wie wirst Du Weihnachten feiern?

Am Montag reise ich nach Prag mit meiner besten Freundin Vanessa und deren Schwester, die gerade zu Besuch ist. In Prag bin ich vom 24. bis 28. Dezember, dann geht’s nach Italien. Der Grund dafür: Dass das Wetter in Italien besser ist als hier. Zuerst Bologna, dann Rom. In Rom verbringe ich die letzten Tage, vom 30. Dezember bis 7. Januar. Ab dem 2. Januar bin ich dort mit meiner Großmutter und meiner Tante zusammen, die aus Costa Rica anreisen. Für mich ist es nicht das erste Weihnachten weg von zu Hause, aber das erste ohne meine Mutter. Ich bin ziemlich aufgeregt – auch wenn Weihnachten nicht so wichtig für mich ist. Die Fragen stellte Verena Parage.