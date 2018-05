Die Südwest Messe startete am Samstag bei Bilderbuchwetter, dementsprechend war die Besucherzahl. VS-Schwenningen (st). Am ersten Tag strömten 9000 Besucher durch die Messetore. Am Sonntag waren es 17 000 Menschen, die die große Verbraucherschau sahen. Im vergangenen Jahr waren es am zweiten Messetag 16 000 Besucher, am ersten Tag 2017 waren es 10 000 Schaulustige. Somit kamen bislang wie im vergangenen Jahr auch an den ersten beiden Tagen 26 000 Interessierte auf die Südwest Messe.