Villingen-Schwenningen An der Fasnet bleiben immer wieder Fundsachen zurück

"Da bleibt immer wieder was liegen", berichtet Lutz Melzer, Zunftmeister der Narrenzunft Schwenningen. Er schätzt, dass pro Abend ein, zwei Teile zurückbleiben. Dabei handele es sich allerdings in der Regel um keine "hochpreisigen Sachen". Die Zunft würde Fundsachen, die in der Bürkturnhalle auftauchen, in die Zunftstube bringen. Dort könnten sie dann abgeholt werden. Oder aber die Teile würden ans Fundbüro der Stadt abgegeben.