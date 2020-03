Villingen-Schwenningen An Bushaltestellen häuft sich Abfall

Villingen-Schwenningen - Wohin mit dem Müll? Dass sich diese Frage mancher Busfahrgast stellt und mangels Mülleimer mit einem Wurf des Abfalls in angrenzende Gärten oder auf die Straße "behilft", wird Bürgern klar, die mit offenen Augen an Bushaltestellen vorbeilaufen. Dort, wo gewartet wird, fällt häufig auch Müll an. Und längst nicht jeder steckt ihn in die eigene Hosentasche und nimmt ihn dann mit. Ein Ärgernis für jeden, der eine saubere Stadt liebt.