Villingen-Schwenningen An allen Ecken und Enden klemmt es

Villingen-Schwenningen. Es sei geradezu peinlich gewesen, die Waldstraße (Foto) in die oberste Priorität einzustufen, meinte Joachim von Mirbach (Bündnisgrüne) in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses angesichts dessen, dass an den Ein- und Ausfallstraßen der Schuh drücke. Nicht ganz so streng sah dies Renate Breuning (CDU), immerhin sei die Waldstraße die einzige mit alten Pflastern. Das sei schon in Ordnung, dass sie gemacht werde. Sie kritisierte vielmehr die Dauer der Maßnahme. Dass die Arbeiten auf vier Jahre gestreckt würden, gehe gar nicht. "Das hätte man schneller machen müssen."

"Jetzt kommt erst die Rietstraße dran"

Wohl wissend um die Probleme mit den Straßen meinte Baubürgermeister Detlev Bührer, dass es nicht machbar sei, an allen Ecken und Enden anzufangen. Deshalb sei auch die Rosengasse erneut zurückgestellt worden. Jetzt komme erst die Rietstraße im nächsten Jahr dran. Renate Breuning stellte in diesem Zusammenhang den Antrag, mit der Rietstraßensanierung die Kanzleigasse einzubeziehen, da diese häufig von Fußgängern genutzt werde. Außerdem könne dann auch die Toilettenanlage am Münsterplatz saniert werden. 300 000 Euro sind dafür vorgesehen. Zu einer sanierten Fußgängerzone gehöre eine funktionierende WC-Anlage. Andreas Flöß (Freie Wähler) ging sogar noch weiter. Neben der Kanzleigasse sei die Schulgassensanierung erforderlich und das obere, rund 50 Meter lange Stück, der Färberstraße zur Rietstraße hin.