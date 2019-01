Villingen-Schwenningen Amtseinführung und Empfang am 13. Januar

Villingen-Schwenningen (uwk). Der Neujahrsempfang 2019 wird in anderem Rahmen stattfinden als in vielen Jahren zuvor. Im Mittelpunkt steht die Amtseinführung des neuen Oberbürgermeisters Jürgen Roth, zu der Bürgermeister Detlev Bührer einlädt. Musikalisch begleitet wird der Neujahrsempfang durch die Jazz Connexion des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen unter der Leitung von Stefan Merkl. Dem offiziellen Teil schließt sich ein Sektempfang an, bei dem Gelegenheit besteht, sich in geselliger Atmosphäre auszutauschen und gemeinsam auf das neue Jahr zu blicken.