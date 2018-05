Villingen-Schwenningen Ammoniak-Tanks weichen für Neues

Abgesehen vom Eissport ist die Baustelle an und um die Helios Arena darüber hin­aus ein Hindernis. Denn bereits in den vergangenen Monaten hatten Großveranstaltungen eher Seltenheitswert. Und das wird bis 2019 laut Klaus Hässler auch kaum besser. "Ich kann mit der Baustelle überhaupt nichts planen, erst recht nicht langfristig."

Als im Jahr 2013 der Hallenboden für rund 160 000 Euro angeschafft wurde, waren die Hoffnungen groß, dass ganzjährig und trotz Eis Konzerte und andere Events in der Helios Arena stattfinden werden. Anfangs fanden tatsächlich Stars wie Nena, Sido, Bülent Ceylan und Sascha Grammel den Weg in die Neckarstadt. Zuletzt blieben solche Gastauftritte jedoch aus. Und auch in diesem Jahr ist der Terminkalender mit der jüngst stattgefundenen Fahrzeugpräsentation eines Autohauses sowie dem zweitägigen Oktoberfest im September und der auf November verschobenen 90er-Party eher dürftig bestückt.

Der DEL-Spielplan der abgelaufenen Saison war aufgrund der Olympiapause im Februar derart komprimiert, dass laut Hässler kaum Platz für andere Events war. "Und auch 2018/2019 bin ich vom Spielplan, der erst im Juli herauskommt, abhängig." Er sei zwar in Gesprächen mit Veranstaltern, aber die Branche habe sich in kürzester Zeit sehr verändert. "Die Künstler verlangen mittlerweile so hohe Gagen, dass eigentlich nur Hallen mit 15- oder 20 000 Besuchern infrage kommen", schildert Hässler seine Beobachtungen.

Verlust der Agentur

Auch der Wegfall der Eventagentur Koko, die in der Anfangszeit die meisten Stars nach Schwenningen gebracht hatte, nehme Einfluss. "Das ist schade, dass es diese Agentur nicht mehr gibt", so Hässler. Aufgeben wird er nicht, doch unter den jetzigen Umständen könne er ohnehin nur kurzfristig am Markt agieren.