Das Kommunale Kino Guckloch zeigt am kommenden Mittwoch, 5. September, den amerikanischen Spielfilm "The Florida Project" von Sean Baker. Villingen-Schwenningen. Moonee ist erst sechs Jahre alt, aber hat bereits ein höllisches Temperament. Sie lebt mit ihrer jungen Mutter Halley im abgewirtschafteten "Magic Castle Motel" und wächst direkt vor den Toren von Disneyworld auf. Ungeachtet ihrer schwierigen Wohnsituation erklären Moonee und ihre gleichaltrigen Freunde die Welt um sich herum zu einem großen Abenteuerspielplatz. Während Hausmeister Bobby dabei immer ein wachsames Auge auf die Kinder hat, kämpft Halley auf mehr oder weniger legale Weise fürs tägliche Einkommen. Doch eines Tages entgleitet ihr die Situation, und Moonees Märchenwelt ist plötzlich in Gefahr. Der Film läuft mit Untertiteln und beginnt um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino in Villingen, Kalkofenstraße 3. Weitere Informationen und Reservierungen unter guckloch-kino.de.