Villingen-Schwenningen Am Steuer: Fahrschule für Fortgeschrittene

Wie also sollen sich Autofahrer verhalten? Die Kunst ist es, so weit vorzufahren, dass man auch den Verkehr, der von links kommt, im Blick hat. Gleichzeitig muss man diesen Autos so viel Platz lassen, dass sie noch unbehelligt in die Rathausstraße einfahren können. Und tatsächlich: Ein Auto einer Schwenninger Fahrschule, am Steuer sitzt eine junge Frau, nähert sich dem Vorfahrt-achten-Schild an der Einmündung zur Rathausstraße. Der Wagen wird ganz langsam, kommt fast zum Stehen, bevor er die wenigen Meter bis zur weißen Linie Richtung Marktplatz zurücklegt. Das ist vorbildlich. Wer es so macht und sich dabei noch links hält in der Marktstraße, macht es richtig. Er kann noch anhalten, um einem Auto, das Vorfahrt hat, Platz zu lassen.

Abzweig Erzberger Straße/Friedrich-Ebert-Straße: Die Erzberger Straße geht auf Höhe der Städtischen Galerie geradeaus weiter. Die Vorfahrtsstraße allerdings macht einen Rechtsknick und wird zur Friedrich-Ebert-Straße. Wer auf der Erzberger Straße bleiben möchte, muss nicht nur links blinken, sondern sich auch links einordnen, damit die "Rechtsabbieger" eine Chance haben, vorbeizukommen. Ansonsten ist der Weg versperrt. "Das funktioniert fast gar nicht", beobachtet Reiner Schneider, wenn es ums Links-Einordnen geht.

Tatsächlich: Beim Termin vor Ort macht es kein einziges Auto richtig. Alle Linksabbieger bleiben mitten auf ihrer Spur stehen, obwohl auf der Fahrbahn weiße Linien gezogen sind, die den Raum für Linksabbieger optisch schaffen. Dass der Gegenverkehr die Kurve schneidet, macht es nicht besser.

Der Fehler wird aus Gewohnheit gemacht, vermutet Schneider: Früher habe es auf der Straße nicht genug Platz gegeben, dass der Folgeverkehr vorbeifahren kann. Das haben offenbar noch viele Schwenninger Verkehrsteilnehmer im Kopf, weshalb sie sich gar nicht erst bemühen.

Kreisverkehre: Immerhin: Die Angst vor zweispurigen Kreisverkehren, die man oft nur im Frankreichurlaub erlebt, kann man bei Übungsfahrten in Schwenningen verlieren. Der Kreisverkehr in der Rottweiler Straße könnte als fast schon zweispurig durchgehen und damit als bestens geeignetes Trainingsobjekt. Wenn es denn rund laufen würde bei den Verkehrsteilnehmern. Fahrlehrer Schneider spricht von vielen Problemen in diesem Bereich. "Da muss man sehr, sehr gut aufpassen." Denn seine Erfahrung ist, dass die, die rausfahren, oft zu stark ausholen. So behindern sie Autos, die in der inneren Spur unterwegs sind. Die wiederum lassen oft keinen Raum für Rechtsabbieger. Und dann gibt es noch solche Autofahrer, die "wie verrückt" durch die Kreisverkehre schießen. Dabei sollen die ja der Verkehrsberuhigung dienen, bemängelt Reiner Schneider. Und dann ist da noch das mit dem rechts Blinken beim Ausfahren. "Die Blinkmoral in den Kreisverkehren ist eine Katastrophe." Soll heißen: Viel zu wenige geben ein Zeichen, wenn sie den Kreisel verlassen wollen. Das kann gefährlich werden: Wenn jemand von innen nach außen fährt, ohne dies entsprechend anzuzeigen.

Ecke Armin-/Bürkstraße: Wo Armin-, Bürk- und Kreuzstraße aufeinander treffen, wartet auf Autofahrer eine weitere Herausforderung. Gemeint ist nicht der spitze Winkel, in dem mancher abbiegen muss, wenn er die Bürkstraße "erwischen" möchte. Nein, stattdessen ist es so, dass derjenige Vorfahrt hat, der von der Arminstraße her kommt – auch, wenn er den etwas komischen Schlenker in die Bürkstraße macht.

Das Problem: Autos, die auf der Kreuzstraße fahren und in die Arminstraße abbiegen wollen, müssen aufpassen, dass sie dabei nicht die Einfahrt in die Bürkstraße versperren. Damit das nicht passiert, ist eine Linie eingezeichnet. Die ist zwar etwas verblasst, aber da. Das hindert viele Autofahrer nicht daran, sie zu überfahren. Reiner Schneider empfiehlt, sich der Kreuzung langsam zu nähern. "Wenn man sich einen Meter vortastet, sieht man auch." Dafür muss man definitiv nicht den Weg versperren.

Kennen Sie auch solche Stellen in Schwenningen, an denen ein Verkehrsteilnehmer nicht recht weiß, wie er sich verhalten soll? Dann melden Sie sich bei uns! Wir schauen uns die Situation vor Ort an und recherchieren, was die Verkehrsregeln sagen. Sie erreichen uns unter Telefon 07720/85 18 23 und per E-Mail: redaktionschwenningen @schwarzwaelder-bote.de.