VS-Villingen. Beim Ausparken hat ein Fahrzeugführer am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurant Camilli in der Sperberstraße in Villingen einen Mercedes beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Die Polizei konnte weiße Lacksplitter des Verursacherfahrzeuges sichern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.