Villingen-Schwenningen Am Rathaus geht ein Lichtlein auf

VS-Schwenningen. "Ist doch ein stattlicher Anblick", sagt ein älterer, dick in seinen Mantel eingepackter Passant vor dem Schwenninger Rathaus. "Vor allem, wie der neue Baum seinen Schatten an die Fassade des Gebäudes wirft, gefällt mir." Möglich machen dieses schöne Schattenspiel zusätzliche Lichtpunkte, die in die neuen Straßenlaternen entlang zweier Seiten des Gebäudes integriert sind. Die Technik ist nicht unbekannt: Seit Ende November wird auf diese Weise auch die Villinger Stadtmauer beleuchtet.

"Die Beleuchtung startet automatisch bei Einbruch der Dunkelheit", sagt die Pressesprecherin der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), Susanna Kurz. "Moderne Sensoren reagieren dabei auf die wechselnden Lichtverhältnisse."

Ebenfalls in die Straßenlaternen des Modells "City" der Firma Hess Licht + Form integriert sind die angesprochenen Lichtpunkte. Sie befinden sich unterhalb des für die reguläre Straßenbeleuchtung zuständigen "Kopfes" der Laternen und wurden, erklärt Susanna Kurz, im November installiert. Sowohl Rathaus- als auch Wegebeleuchtung sind demzufolge in den Laternen kombiniert.