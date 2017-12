VS-Villingen. "Zur Verkehrssicherung werden ab Mittwoch, 13. Dezember, im Bereich der Haltestellen C und D am Villinger Bahnhof starke Verdrückungen im vorhandenen Pflasterbereich provisorisch reguliert", teilt die Stadtverwaltung mit.

Als Ausweichpositionen für die geschlossenen Haltestellen C und D seien die Haltestellen 11 (an der Schneckenbrücke) und K vorgesehen. Von der Verlegung betroffen seien: Linie 4 Goldenbühl – Haslach – Wöschhalde, Linie 5 Eckweg – Wöschhalde – Triberger Straße, Linie 7 Hotelfachschule – Südstadt, Linie 8 Heidplatz – Südstadt und Linie und 7283 Schwenningen – Weigheim betroffen. "Wir bitten um Beachtung von Fahrplanaushängen an den betroffenen Haltestellen. Mit den Arbeiten zur Verkehrssicherung sind die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) beauftragt", heißt es weiter. Die Maßnahme soll, sofern es die Witterung zulässt, noch diese Woche abgeschlossen werden. Da die Haltestellen C und D direkt an der Bahnhofstraße liegen, könnten Behinderungen entstehen. Die Bauleitung sei angewiesen, die Behinderungen möglichst gering zu halten. Eine abschließende Komplettsanierung des Pflasterstreifens werde voraussichtlich im Sommer erfolgen.