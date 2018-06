Villingen-Schwenningen Am liebsten ist er im Starkholz tätig

Sechs Meisterschüler bestanden die Prüfungen gar nicht, Tobias Fehrenbach schloss sie mit einem Notendurchschnitt von 1,4 ab. Sein "Meisterstück" war die Planung, Kalkulation, Organisation und Durchführung einer teilmechanischen Langholzernte im Starkholz mit Hilfe der Arbeitsgruppe im Langmoos und eines Vollernters. Dabei untersuchte er zwei Arbeitsverfahren und verglich sie miteinander in Sachen Arbeitsqualität, Pfleglichkeit gegenüber des Bestandes, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit.

Auch ein betriebswirtschaftliches Gutachten für eine Investition des Forstamtes hatte er anzufertigen. Neben den praktischen Projekten galt es außerdem, sich in Berufs- und Ausbildungspädagogik sowie Mitarbeiterführung zu bewähren.

Tobias Fehrenbach hat alles mit Auszeichnung bestanden. Inzwischen ist er ins Langmoos zurückgekehrt, bildet Azubis aus, ist bei der manuellen Holzfällung im Starkholz tätig, bei der Jungbestandspflege, der Pflanzung und der Wertästung, das ist Arbeit in bis zu zehn Metern Höhe, bei der Bestandsbäumen Äste genommen werden, um ihr Holz aufzuwerten.

Gerade hat er zusammen mit Azubis und dem Forsttechniker Holger Knauß Mäharbeiten am Naherholungsort "Salvest" geleistet, auch das gehört zu seinen Aufgaben. Am liebsten ist der Jungmeister aber im Starkholz tätig. Ausgerüstet mit Motorsäge, Fällkeil, Axt und Maßband müssen Holzfäller wie Tobias Fehrenbach Bäume mit einem Stammdurchmesser von 65 bis zu 150 Zentimetern zu Fall bringen. Das ist Millimeterarbeit und sieht akrobatisch aus. Exakt wird der Stamm am Fuße des Baumes mit der Motorsäge eingekerbt, der Keil präzise gesetzt und mit der Axt tiefer ins Holz getrieben. Der riesige Baum fällt ohne einen anderen zu beschädigen und genau dorthin, wo Tobias Fehrenbach ihn haben will. Jetzt beginnt die körperlich anstrengendste Arbeit, das Entasten. Arbeitssicherheit wird beim städtischen Forstamt groß geschrieben. Die Schnittschutzhose ist selbstverständlich, der Helm mit Augen- und Ohrenschutz ebenso. Gerade wurden für alle Forstwirte Helmfunkgeräte mit "Totmannfunktion" angeschafft. Sobald das Gerät waagerecht zu liegen kommt, sendet es Alarmsignale an die Kollegen, die immer in der Nähe sein müssen. "Keiner arbeitet alleine", sagt Fehrenbach. Desweiteren stehen regelmäßig Rettungsübungen an.

Körperschonend vorgehen, gesund ernähren und vor allem genug trinken

Anstrengend ist die Arbeit, daher gehört zum Thema Sicherheit auch die Ergonomie. Schon in der Ausbildung lerne man, wie man dabei körperschonend vorgeht, sich gesund ernährt und vor allem genug trinkt. "Dann kann man diese Arbeit auch lange machen", sagt der Forstwirtschaftsmeister.

Auf einer Universität oder Hochschule sieht sich Tobias Fehrenbach nicht – "ich bin eher der Praktiker". Das Forstamt VS ist für ihn auch weiterhin der bevorzugte Arbeitgeber, bei dem der leidenschaftliche Mountainbiker und Bergwanderer seine Karriere gerne fortsetzen würde.