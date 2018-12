Villingen-Schwenningen Am Hoptbühl fühlt man sich betrogen

VS-Villingen. Joachim von Mirbach ist nicht nur Fraktionssprecher der Grünen, sondern auch ehemaliger Gymnasiallehrer am Hoptbühl und deshalb aus eigener Erfahrung leidenschaftlicher Kämpfer für die Sportplatzsanierung. Der ist seit Jahren gesperrt und Schulsport im Freien somit kaum mehr möglich. Doch wenn es um die immer wieder verschobene oder trotz entsprechenden Beschlusses nie umgesetzte Sanierung des Sportplatzes geht, verkehrt sich von Mirbachs Leidenschaft schon mal in unverhohlenen Ärger: "Wir fühlen uns betrogen! Im April sei einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden, umgehend mit der Planung zu beginnen. Es sei "der Eindruck erweckt" worden, es gehe sofort los. Dann sei ein Förderprogramm entdeckt worden, das man noch mitnehmen wolle – "wohl wissend um die minimalsten Erfolgsaussichten" – und nun müsse er beim Blick in den Haushaltsplanentwurf feststellen, dass die Verwaltung das Projekt bis 2020 verschieben wolle. "Ich bin höchst enttäuscht!" Und nicht nur er. Auch am Hoptbühl-Gymnasium verliert man den Glauben an die Kommunalpolitiker. Flehentlich warb Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer schon darum, den maroden Platz endlich zu richten. Die Freude im April war riesig. Die Enttäuschung jetzt sitzt umso tiefer.

Breuning will Skaterplatz verschieben

Die CDU-Fraktion stellte im Gemeinderat den Antrag, den Sportplatz nun umgehend zu sanieren – die erforderlichen Mittel habe man, wenn man den Bau der auf dem Klosterhof geplanten Skateranlage samt Basketballplatz um ein Jahr verschiebe, ebenso die Kunstrasenplatz-Sanierung des FC08 im Friedengrund.