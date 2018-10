Villingen-Schwenningen Am Höwenegg und bei Schönau

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler veranstaltet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, die Wandertage in Pfaffenweiler. Start ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, in Pfaffenweiler unterwegs. Start ist am Samstag um 12 Uhr sowie am Sonntag um 7.30 Uhr. Am Sonntag, 14. Oktober, sind die Wanderer in Gäufelden-Tailfingen angemeldet. Start ist um 7 Uhr.

Die aktiven Senioren des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, wandern am Mittwoch, 17. Oktober, zum Schlachtplattenessen im Gasthaus Lamm in Tannheim. Der Bus bringt die Wanderer bis Pfaffenweiler, wo die Langwanderer am Gasthaus Waldrose aussteigen und über die Spitalhöfe nach Tannheim laufen (zirka acht Kilometer, zwei Stunden). Die Kurzwanderer laufen ab Tannheim-Säge über das Schwimmbad zum Gasthaus Lamm (zirka dreieinhalb Kilometer, etwa zwei Stunden). Abfahrt ist um 13.05 Uhr am Busbahnhof Königsfeld, um 13.20 Uhr an der Volksbank in Villingen, um 13.25 Uhr Busbahnhof Villingen und um 13.30 Uhr am Hallenbad, Haltestelle Kalkofenstrasse. Die Rückfahrt erfolgt um etwa 18 Uhr ab Gasthaus Lamm. Der Fahrpreis beträgt 7,50 Euro. Anmeldung ab sofort bei den Wanderführern Martha und Rudi Fleig, Telefon 07721/5 67 67.