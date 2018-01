VS-Villingen. Ein Fahrer hat laut Polizei zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, im Fürstenbergring in Villingen einen geparkten VW-Bus beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer stellte am Donnerstagmorgen den Schaden in Höhe von rund 8000 Euro an seinem Wagen fest. Hinweise zum Vorfall zum Verursacher nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/60 10, entgegen.