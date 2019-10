Villingen-Schwenningen Am Ende der Demonstration fließt Blut

Im Anschluss an die Kundgebung vor dem Franziskaner zogen die Demonstranten dann weiter durch das Rietviertel – diesmal unangekündigt und ohne Genehmigung. Vor der Gaststätte eines türkischen Vereins in der Bogengasse gipfelte der Demonstrationszug in eine Auseinandersetzung zwischen den kurdischen Demonstranten und den türkischen Vereinsmitgliedern.

Ein Videomitschnitt, das im Internet veröffentlicht wurde und unserer Zeitung vorliegt, zeigt derweil die eskalierende Situation am Vereinslokal: Gegenseitige, wilde Beschimpfungen von beiden – kurdischen und türkischen – Seiten, dazwischen immer wieder die Polizeieinsatzkräfte, die die Demonstranten zum Weitergehen auffordern und ebenfalls beschimpft werden "Wir haben hier einen Verletzten", ruft ein Mann in die Menge, eine Blutlache ist am Boden des Vereinslokals zu sehen.

Wie zu vernehmen ist, soll die Auseinandersetzung zwei verletzte Personen gefordert haben. Ob die Verletzungen durch Schläge oder durch Fremdeinwirkung passiert sind, darüber macht die Polizei keine Angaben.