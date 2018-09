Villingen-Schwenningen Altöl und Farben abgeladen – Polizei ermittelt

VS-Schwenningen. Am Freitagnachmittag hat ein Passant der Polizei mitgeteilt, dass am Schwenninger Neckarufer, an der Straße Kessel, Kanister mit Altöl, Farben und andere Altlasten entsorgt worden sind. Eine Streife des Polizeireviers Schwenningen sah sich den Fundort an und stellte drei Fünf-Liter-Kanister mit Altöl, Farben und Reinigungsmitteln, einen Gelben Sack sowie alte Haushaltswaren fest. Die fachgerechte Entsorgung des Mülls wurde über das Landratsamt veranlasst, teilt die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen der illegalen Müllentsorgung ist eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Eigentümer der Hinterlassenschaften geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 07720/8 50 00.