Villingen-Schwenningen Altes Stellwerk: noch immer kein Abschluss

VS-Schwenningen. Ein Kiosk im Alten Stellwerk von Schwenningen – für viele Gemeinderäte und Schwenninger hatte diese Idee einen großen Reiz. 80 000 Euro habe man für den entsprechenden Umbau in die Hand nehmen wollen, erinnerte sich der CDU-Gemeinderat Antonio Piovano am Mittwochabend in der Sitzung des Gremiums an die spannende Debatte vor rund einem Jahr. Hatte der Technische Ausschuss zunächst gegen das Vorhaben gestimmt, gab der Gemeinderat einige Tage später in einer Kampfabstimmung mit knapper Mehrheit doch noch grünes Licht für die Investition, unter einer Bedingung: Für das Alte Stellwerk sollte ein Pächter gesucht werden.