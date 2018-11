Villingen-Schwenningen Altersgerechte Wohnungen gewünscht

VS-Weilersbach. Idealvorstellung des Gremiums wäre es, wenn auf dem zentral gelegenen Grundstück altersgerechter Wohnraum erstellt würde. Das alte Wohnhaus mit Ökonomieteil gegenüber dem Löwen steht auf einem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück, was prinzipiell eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Im hinteren Bereich grenzt das Gelände an den Ammelbach, seitlich an die wenigen Parkplätze für die Glöckenberghalle.

Da Abstellmöglichkeiten während Veranstaltungen absolute Mangelware sind, drängt Lorke darauf, bis zur Überplanung des Geländes einen Teil der Fläche als Parkplätze anzulegen.

Perspektivisch soll die Ortsmitte durch eine attraktive Bebauung gestärkt werden. Als ideal sieht der Rat die Schaffung von altersgerechten Wohnungen an. Immer wieder gebe es Nachfragen älterer Bürger im Rathaus, ob und wann denn ein solches Angebot im Ort realisiert werde, berichtet Lorke: "Menschen, die ihr Leben lang in Weilersbach gewohnt haben, wollen im Alter lieber im Ort bleiben als in die Stadt zu ziehen."