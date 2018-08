Villingen-Schwenningen "Alternative Kultur unverzichtbar"

"Dass dieses tolle Angebot in diesem Jahr zum dreißigsten Male ausgetragen wird, ist eine tolle, eine vorbildliche Leistung aller Beteiligten", sagte Röber. "Die alternativen Kulturangebote sind für mich unverzichtbar und tragen wesentlich zur Lebens- und Wohlfühlqualität in VS bei. Das Innenhoffestival ist ein gutes Beispiel dafür, dass über viele Jahre ein exzellentes Angebot auf die Bühne geholt wird. Und das Ganze in einem Verbund von fünf Akteuren", lobte Jörg Röber.

Er werde sich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, die alternativen Angebote im Kulturmix der großen Stadtbezirke wie auch der Ortschaften attraktiv zu halten.

Beitrag zum guten Miteinander