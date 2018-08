VS-Villingen. Das Altenwerk St. Bruder-Klaus lädt am Donnerstag, 13. September, zur Dekanatswallfahrt nach Radolfzell ein. Ab 15 Uhr wird dort im Münster ein Dekanatsgottesdienst gefeiert. Auf der Rückfahrt ist eine Abschlusseinkehr im Café Hildebrandt vorgesehen. Die Rückkehr erfolgt um 20 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro. Abfahrt am 13. September ist um 12 Uhr in der Stettiner Straße und um 12.15 Uhr bei Bruder Klaus. Anmeldungen unter Telefon 07721/77 31 oder 07721/5 14 57.