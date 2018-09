Villingen-Schwenningen Altenpflege? Nichts für mich!

Liegt es auch am Verdienst, dass viele junge Menschen diese anspruchsvolle Ausbildung lieber nicht beginnen möchten.

"Sicherlich nicht", verweisen Beha und Reichert auf Azubi-Löhne um die 1000 Euro brutto im ersten Ausbildungsjahr. Es sei eher, das schlechte Image, das wie Pech an dem Berufsbild klebe.

Im Franziskusheim in Schwenningen sieht die Situation vor dem Start des nächsten Ausbildungsjahres ähnlich bescheiden aus. Für die nächste Runde, berichtet Pflegedienstleiterin Sonja Benz auf Anfrage, habe sie noch keine Bewerber. Auf die beiden folgenden Ausbildungsjahre verteilen sich drei Azubis. Sechs Plätze bietet die Einrichtung insgesamt an.

"Und wieder erleben wir ein verlorenes Jahr", bedauert Benz. Die Gründe liegen für sie auf der Hand. Sicher sei es zum einen das eher schlechte Image des Berufes und die mangelnde Anerkennung in der Gesellschaft. Die Arbeitszeiten spielen jedoch ebenso eine große Rolle. "Wer will schon sonntagmorgens um 6.30 Uhr zum Frühdienst auf der Matte stehen, wenn er am Samstagabend bis in die Morgenstunden gefeiert hat." Die vielen Praktika-Anfragen aus Schulen helfen auch nicht groß weiter: Die jungen Leute verlassen das Haus mit der Bemerkung, eine Ausbildung? Lieber doch nicht. Vieles laufe über Mund-zu-Mund-Propaganda von Beschäftigten, die in ihrer Arbeit aufgehen und dafür werben, so Benz.

Unangenehmer Spiegel

Was Pflegedienstleitungen erleben, das spiegelt sich auch bei Terminen in der Agentur für Arbeit wider. "In den Gesprächen mit Jugendlichen zeigt sich, dass Pflegeberufe für sie nur bedingt attraktiv sind", berichtet ein Mitarbeiter. Oft werden Arbeitszeiten, Bezahlung, Arbeitsbelastung und dergleichen angeführt. Ferner seien für Jugendliche Schönheit und Jungsein sehr wichtige Werte.

"Die Arbeit mit alten Menschen führt einem die eigene Endlichkeit vor und zeigt, wie das Leben auch anders sein kann."