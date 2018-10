Villingen-Schwenningen "Alte Bekannte" machen für "Wise Guys" weiter

Nächstes Jahr im Juli will "Alte Bekannte" eine neue CD rausbringen. Die Fünf sind gespannt, was sie in nächster Zeit alles erwartet. Zwei Dinge seien aber völlig sicher: Wer die "Wise Guys" vermisst, wird bei "Alte Bekannte" eine neue, gute Heimat finden. Und gleichzeitig wird es eine Menge Spannendes und Neues zu erleben geben.