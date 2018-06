Villingen-Schwenningen Alt trifft Jung trifft Alt

Die Bewohner hatten allen Grund zur Freude, denn am Freitag fand die Vernissage der Fotografieausstellung "Alt trifft Jung trifft Alt" statt. Das Besondere: Die Models sind die Bewohner selbst. Zusammen mit Verwandten, Nachbarn und Mitarbeitern wurden sie vom Fotografen Oleg Shvedchenko, der Mediendesgin studierte, abgelichtet. Jedes der Werke steht unter einem Thema, das die Models in vertauschten Rollen zeigt. Das Ganze wird mit einem passenden Zitat abgerundet. Für die musikalische Untermalung sorgte die Entertainerin Brigitte Deimling. "Letztes Jahr wurden die Bewohner bereits mit ihren biographischen Besonderheiten dargestellt. Die Bilder kamen so gut an, dass wir dieses Jahr eine ähnliche Aktion auf die Beine gestellt haben", erklärte die Leiterin Josie Laubis.

Weitere Informationen: Besichtigungen sind bis 25. Juli mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr möglich.