Villingen-Schwenningen Als Pumuckl und in der Lederhose auf dem Klapprad

Der leichte Nieselregen machte niemanden etwas aus. Jeder Teilnehmer bekam neben dem Applaus auch noch eine Medaille. Der Sieger bekam einen Pokal überreicht.

Ein Hingucker war auch das Klapptandem. Die Teilnehmer und Besucher schwelgten in Erinnerungen und fachsimpelten über die einzelnen Hersteller.

Der Vorteil eines Klapprades, das über konstruktive Vorrichtungen wie Scharniere, Kupplungen und Schnellspanner verfügt, ist es, dass das Rad schnell und einfach auf ein so geringes Packmaß zerlegt und als Gepäckstück in einem Verkehrsmittel mitgenommen werden kann. In den vergangenen Jahren kamen diese Fahrräder, mittlerweile mit Gangschaltungen, wieder in den Verkauf, um die Mobilität in Großstätten zu ermöglichen.