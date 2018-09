Villingen-Schwenningen. Die Sektion Baar des Deutschen Alpenvereins lädt am Samstag, 15. September, zu einer Bergwanderung im Unesco-Welterbe Sardona ein. Von der Alp Merlen führt die rund sechsstündige Tour zu den Murgseen. Dabei werden 950 Höhenmeter absolviert. Neben Wanderausrüstung sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Die Anfahrt erfolgt um 6 Uhr vom BSV-Parkplatz in Schwenningen mit eigenen Autos. Wer Interesse hat, kann sich bei Tourenführerin Birgit Simon unter der Telefonnummer 07720/9 97 50 43 oder per E-Mail an simon_dav_wandern@web.de anmelden.