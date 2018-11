Villingen-Schwenningen Alltagsnöte von Menschen ohne Arbeit

Gesponsert wurde der Kurs vom Förderverein für Krankenpflege und andere soziale Dienste in der evangelischen Kirchengemeinde Villingen. Immer am Mittwoch vormittag treffen sich im Haus Wehrstraße 4 im Martin-Luther-Zentrum in VS-Villingen Menschen ohne Arbeit oder in prekären Beschäftigungen. Unter Frauen und Männern in ähnlichen Lebenssituationen kann man hier vertraulich Erfahrungen und Nöte austauschen, Verständnis finden, aber auch fachkompetente Beratung und Begleitung.

In der moderierten Selbsthilfegruppe kommen die bedrängenden Alltagsnöte von Menschen ohne Arbeit oder in geringfügigen Einkommensverhältnissen, die Probleme mit hohen Mieten, verkommenen Wohnungen, erfolgloser Wohnungssuche, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit im geschützten Raum schnell zur Sprache.

Hier findet man Verständnis bei Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und hilfreiche Begleitung durch Sozialarbeiter.