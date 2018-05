Schwarzwald-Baar-Kreis. Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten kommen auf einen Betreuer zu, der die rechtliche Betreuung einer Person übernommen hat? Bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 7. Juni, um 19 Uhr können sich Interessierte zum Thema "Einführung in das Betreuungsrecht für Familien- & ehrenamtliche Betreuer" informieren. Die Infoveranstaltung findet im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Am Hoptbühl 2 in VS-Villingen statt. Veranstaltet wird der Vortrag durch die beiden im Landkreis tätigen Betreuungsvereine Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und Katholischer Verein für Soziale Dienste Schwarzwald-Baar (SKM) sowie durch die Betreuungsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis und die Betreuungsgerichte Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.