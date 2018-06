Villingen-Schwenningen Alles rund um die Fußball-WM

In der Woche vom 25. bis 30. Juni geht es in Kooperation mit "Radio Neckarburg" um Treffsicherheit. Landet der Ball in einer der sechs zu einem Tor gestapelten und geöffneten Waschmaschinen, erhält man die Mitspielberechtigung. Mit dieser kann man in der genannten Woche von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr eine von sechs Waschmaschinen gewinnen – vorausgesetzt man trifft bei sechs Versuchen zwei Mal, auch wenn die Luke der bereits getroffenen Maschinen geschlossen wird und sich der Schwierigkeitsgrad damit erhöht.

Am Samstag, 30. Juni, haben die Besucher des Schwarzwald-Baar-Centers von 11 bis 17 Uhr Gelegenheit, Hauptdarsteller ihres eigenen Daumenkinos zu werden. Das Center hält Trikots der WM-Teams und Fußball-Accessoires dafür bereit.

Vom 2. bis 7. Juli kann sich jeder Teilnehmer täglich zwischen 12 und 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 in eine Spielerliste eintragen, erhält einen Spielerpass und kann trainieren für das Turnier, das dann am 7. Juli von 12 bis 18 Uhr ausgetragen wird. Ein Ligaschiedsrichter vom Bundesleistungszentrum für Tischfußball in Hannover wacht über die Spiele. Der Turniersieger gewinnt die Teilnahme am Qualifikationsturnier "National Challenger 2018" in Braunschweig.